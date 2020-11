Volley Serie B – Campionati al via il 23 gennaio. E il Gabbiano si allena con la “sparapalloni”

MANTOVA La Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che l’attività riguardante i Campionati Nazionali di Serie B riprenderà nel weekend del 23 e 24 gennaio 2021. Dando seguito così a quanto annunciato il 5 novembre, il Settore Campionati presenterà nel prossimo Consiglio Federale – in programma il 27 novembre – le nuove formule e la struttura dei Campionati Nazionali. I gironi saranno probabilmente dimezzati, passando da 12 a 6 squadre ciascuno. Sono come è noto quattro le società mantovane coinvolte: Top Team Gabbiano ed E’ Più Viadana nella Serie B maschile, Nardi Volta ed Euromontaggi Porto nella B1 femminile.

La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il Campionato Italiano per società di beach volley 2021. La prima fase prenderà il via a gennaio 2021, mentre per quanto riguarda la Finale Nazionale verrà pubblicata un’apposita indizione. Nella prima fase si disputeranno i “tornei serie beach per società” che potranno essere organizzati da tutte le società iscritte per ogni categoria prevista. Le formule di gioco utilizzate saranno quelle dei tornei serie beach 1-2-3.

Intanto il Gabbiano Top Team continua ad allenarsi nel palazzetto di Cerese sotto l’attenta guida del coach Gianantonio Guaresi, che ha messo in azione in questi giorni anche la macchina “sparapalloni” per testare in modo diverso la ricezione dei suoi ragazzi.