Volley Serie B femminile – Volta, arriva la giovane regista Manzon

MANTOVA I campionati di pallavolo riprenderanno domenica 9 gennaio per cui tutte le squadre mantovane sono tornate in palestra dopo la sosta natalizia. Le amichevoli in programma stasera, però, sono saltate. Non gioca quindi il Gabbiano, che doveva affrontare a Cerese lo Stadium Mirandola in un interessante match che avrebbe messo a confronto le prime della classe dei gironi C della serie B maschile, il Top Team appunto, ed E, quello che include anche il Viadana. Visto l’aggravarsi della situazione pandemica, le due società hanno deciso di comune accordo di non disputare l’amichevole.

Non si gioca nemmeno a Volta, dove era in programma stasera il test match tra la Nardi e il Costa Volpino. Anche in questo caso avrebbero dovuto affrontarsi due squadre che comandano i rispettivi gironi del campionato di B1 femminile, ma il club bergamasco non ha sottoposto le proprie atlete ai tamponi e così il club collinare ha preferito rinunciare alla partita che avrebbe segnato il ritorno in collina da avversaria di Sofia Tosi, che proprio qualche giorno fa ha lasciato il Conegliano per approdare appunto al Costa Volpino.

La Nardi sosterrà quindi una normale seduta di allenamento agli ordini dei tecnici Marco Breviglieri e Leonardo Camarini. Al gruppo si è aggregata una nuova palleggiatrice: si tratta di Beatrice Manzon, classe 2002, prelevata dal Chions (Pordenone) e tornata dall’esperienza americana in un college di Denver. Ha invece lasciato il team voltese il secondo libero Rachele Gobbi.