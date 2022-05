Volley Serie B maschile – Viadana ko a Forlì (3-2), ma va ai play off

FORLI’ Play off centrati per l’E’più Viadana. Ai rivieraschi bastava un punto nello scontro diretto col Querzoli, a Forlì, e alla fine è arrivato. L’E’più ha perso 3-2, ma quei due set sono risultati decisivi per strappare il pass. Viadana ha vinto 25-21 il primo parziale, perso 25-14 il secondo e chiuso a favore il terzo 25-22, che gli ha garantito l’ingresso nei play off. I romagnoli hanno impattato per 29-27 nella quarta frazione, per chiudere 15-10 nel tie-break e consolarsi con la vittoria: «Ce l’abbiamo fatta – esulta il presidente Valeriano Rossi – . Ho avuto paura nella seconda frazione. Se avessimo continuato in quel modo sarebbe stata dura. Per fortuna abbiamo reagito e la conquista del secondo set ci ha garantito l’ingresso nel play off». Viadana, secondo nel girone E, affronterà i perugini del San Giustino che hanno vinto il girone F.