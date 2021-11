Volley Serie B1 femminile – Breviglieri: “Nardi, così mi piaci”

VOLTA MANTOVANA Missione compiuta dalla Nardi Volta, che è tornata al successo in campionato battendo sabato, con un secco 3-0 (25-18, 25-17, 25-18), l’Imoco San Donà sul parquet di casa. La squadra guidata da Marco Breviglieri e Leonardo Camarini ha quindi prontamente riscattato la sconfitta del turno precedente a Castel d’Azzano con la Vivigas Arena e con i tre punti conquistati ha riguadagnato la vetta della classifica nel girone C, a quota 11 punti insieme al Noventa Vicentina, sfruttando anche lo stop forzato del Giorgione.

La sfida con l’Imoco rappresentava un esame importante per il sestetto collinare, soprattutto dopo la precedente “bocciatura”; un esame che le voltesi hanno superato a pieni voti, dimostrando di aver imparato in fretta la lezione. Boninsegna e compagne hanno sfoderato una prestazione notevole, lasciando soltanto le briciole alle avversarie. Una prova di tecnica e carattere molto apprezzata dal coach Breviglieri. «Dovevamo riscattare la battuta d’arresto in terra veronese – afferma il tecnico della Nardi – e ci siamo riusciti molto bene. Vero è che affrontavamo una squadra composta da atlete giovanissime, ma sono venute a Volta da seconde in classifica. Complimenti alle ragazze che hanno interpretato benissimo il match e l’hanno reso più facile di quello che poteva essere».

La Nardi Volta è attesa adesso da due gare in trasferte consecutive: domenica a Padova per affrontare l’Aduna, che sul suo campo ha già battuto il Porto; sette giorni dopo a Castelfranco Veneto col Duetti. «Due sfide toste – osserva Breviglieri – facciamo un passo alla volta e concentriamoci su quella di Padova contro l’Aduna, che ha quattro punti in meno. Questo girone è molto equilibrato, a parte le ultime due, nel giro di pochi punti ci sono tante squadre. Non c’è la formazione che ammazza il campionato, ogni partita va giocata al meglio. Andremo dunque a Padova per fare la nostra gara e cercare di portare a casa un risultato positivo».