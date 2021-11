Rugby Top 10 – Il Viadana perde Caila per il derby a Calvisano. Gamboa: “Disdetta”

VIADANA Il Viadana non avrà molto tempo per godersi la bella vittoria di domenica allo Zaffanella contro il Mogliano, la prima in campionato ottenuta sul campo di casa. I ragazzi di German Fernandez sono tornati lunedì al lavoro per preparare la prossima gara in calendario venerdì sera a Calvisano (ore 20.30, diretta su Raisport) contro il Transvecta, che schiera l’ex Andrea Bronzini e i mantovani Brognara Gavrilita. La squadra bresciana, dal canto suo, arriverà all’appuntamento fresca e riposata dal momento che non ha giocato lo scorso weekend a Roma contro la Lazio per un sospetto caso di Covid nelle fila dei capitolini.

Viadana e Calvisano sono ora appaiate in classifica a quota 14 per cui si preannuncia una sfida ricca di emozioni che i gialloneri vorrebbero aggiudicarsi per confermare la ripresa che si era già intravista a Roma, contro le Fiamme Oro, anche se in quella occasione il risultato non era stato positivo. Venerdì purtroppo il tecnico argentino dovrà fare a meno in seconda linea di Adolfo Caila uscito con un ginocchio malconcio dall’ultima partita.

«Diciamo pure che si tratta di una perdita grave per noi – afferma il gm Ulises Gamboa – Caila è un punto fermo della nostra mischia, nel suo ruolo dà sicurezza. soprattutto in touche. Detto questo, speriamo che il nostro terzo passaggio in Tv sia più fortunato, visto che nei precedenti col Petrarca Padova allo Zaffanella e a Parma col Valorugby siamo stati sconfitti. La gara col Calvisano per noi è un derby vero, anche più di quella col Colorno nonostante la vicinanza fra i due paesi. Il quindici bresciano è forte in mischia e sta ritrovando il suo gioco. Mi dicono inoltre che il terreno del “San Michele” non è messo bene e questo non favorisce di certo la nostra propensione a far viaggiare l’ovale». «Dobbiamo però confermare questo buon momento – conclude Gamboa – a Roma, con le Fiamme Oro, abbiamo realizzato quattro mete contro due, poi abbiamo perso a Parma dove non siamo riusciti a concretizzare il nostro gioco e non abbiamo realizzato alcuna meta. Col Mogliano l’approccio è stato ottimale sin dall’avvio e questo ci ha consentito di vincere la prima gara allo Zaffanella. E’ importante per noi entrare subito in partita, ci è capitato troppo spesso di “dormire” nel primo tempo. Sappiamo che venerdì sarà dura, ma andremo a Calvisano per vincere e ci proveremo con tutte le nostre forze».