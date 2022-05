Volley Serie B1 femminile – Camarini: “Proviamoci un’altra… Volta”

VOLTA MANTOVANA La Nardi Volta ha fallito il primo assalto alla promozione in A2, sconfitta nel doppio confronto dal Montale di Castelnuovo Rangone. Dopo il 3-0 dell’andata, al team modenese bastava aggiudicarsi due set nella gara di ritorno per festeggiare il salto di categoria. E così è andata: Aguero e compagne, sabato a Volta, hanno di fatto tagliato il traguardo sul risultato parziale di 2-1, sicchè la vittoria delle collinari al tie break a quel punto è diventata purtroppo ininfluente. Ma le collinari avranno un’altra chance, anche se dovranno aspettare due settimane per tornare in campo.

«Il sogno di salire in A2 non è svanito» dice il coach in seconda, Leonardo Camarini. La seconda possibilità della Nardi passa attraverso la sfida contro la vincente di Esperia Cremona-Vivigas Castel d’Azzano, ovvero le due seconde classificate dei girone D e C. Il sestetto cremonese guidato dall’ex Valeria Magri ha vinto gara uno per 3-0 e partirà favorito anche nel match di ritorno in programma sabato a Verona, ma i giochi sono ancora aperti. «Preferirei incontrare le venete – ammette Camarini – l’Esperia è squadra di ottima caratura, con una coach e giocatrici che qui a Volta conosciamo bene come Coppi e Pionelli e la mantovana Pedretti. Quanto al match col Montale, complimenti a loro per la promozione, del resto avevano allestito un organico stellare per tornare subito in A2 e hanno certamente meritato il salto di categoria. Noi ci riproviamo. Nella scorsa stagione la squadra era più esperta, ma perse il golden set a Francavilla con l’Altino. Il Volta di questa stagione è squadra di categoria, ma abbiamo fatto bene e siamo ancora in ballo per la promozione. Non trovo giusto, però, dover aspettare due settimane per giocare la prossima partita. La formula andava gestita meglio e quindi la gara di ritorno tra Vivigas ed Esperia si sarebbe potuta giocare entro mercoledì e sabato iniziare la fase tre dei play off. Ma ci dobbiamo adeguare».

Una pillola di mercato per chiudere. L’ex voltese Sofia Tosi, che aveva iniziato questa stagione in B1 a Conegliano e sembrava dovesse andare al Costa Volpino, è invece passata al Lugano, ma nella prossima annata sembra stavolta destinata a vestire la maglia del club bergamasco.