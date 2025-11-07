Tennis Tavolo – L’Italia femminile qualificata per i Campionati del Mondo di Londra 2026

Roma L’International Table Tennis Federation ha comunicato i nomi delle undici nazioni femminili e maschili, che completeranno il numero delle partecipanti ai Campionati Mondiali a squadre, in programma a Londra nel 2026, sulla base del ranking di novembre. Sul fronte femminile l’Italia è la prima delle ammesse e precede Cuba, Uzbekistan, Angola, Nauru, Etiopia, Galles, Turchia, Venezuela, Congo ed Ecuador. La squadra femminile azzurr,a che ha disputato i recenti Europei di Zadar, era composta dalle mantovane Nicole Arlia e Gaia Monfardini, poi Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli e Miriam Carnovale. L’Inghilterra sarà presente di diritto, in quanto Paese organizzatore, per un totale di 64 compagini per genere tra maschile e femminile. La prossima edizione della rassegna iridata sarà storica, perché si svolgerà nel Centenario dei primi Mondiali, organizzati proprio a Londra nel 1926, anno anche della fondazione della ITTF.