Volley Serie B2 femminile – Il Viadana sfrutta il fattore campo e vince il derby con la Davis (3-1)

VIADANA Al PalaFarina, l’Alitest Viadana ha conquistato un’importante vittoria nel derby contro la Davis, imponendosi 3-1 (25-19, 27-25, 22-25, 27-25). Questo successo ha permesso alla squadra di Moroni di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, dopo la vittoria al tie-break contro Piadena nel match precedente. La partita è stata equilibrata e combattuta, ma alla fine sono state le locali a prevalere, mostrando maggiore determinazione. Il ds Giovanni Roffia: «Nei momenti che contavano la squadra è stata più cattiva degli avversari. È stato comunque un bel derby; la Davis ha giocato bene come noi, ma alla fine siamo stati premiati dal risultato». Dall’altra parte, il presidente della Davis Vanni Rigoni: «È andata male, peccato. Il nostro torneo non sta andando come ci aspettavamo e alla squadra ora chiedo maggiore consapevolezza nei propri mezzi».