Basket Serie A2 femminile – “Fanta” San Giorgio: 57-55 a Udine e settima meraviglia

UDINE Il MantovAgricoltura fa il colpaccio al PalaCarnera e batte Udine nel big match della settima giornata, tirato fino agli ultimissimi secondi e chiuso sul 55 a 57. Con questa vittoria la striscia di risultati positivi si allunga a 7 su 7 e si traduce nel primo posto solitario in classifica.

Orazzo stappa la partita con l’1/2 dalla lunetta e Llorente segna il primo canestro su azione (0-3). E’ un match a basso punteggio perchè l’intensità in difesa è altissima. Il vantaggio delle virgiliane va comunque gradualmente a dilatarsi grazie ai primi canestri di Fiorotto e Ramò (6-11); ed è poi la tripla di Orazzo a regalare il +8 al MantovAgricoltura alla fine del primo quarto: 6-14. Le sangiorgine partono forte anche nel secondo periodo: jumper di Cavazzuti e due canestri in fila di Dell’Olio per un rapido +14 (6-20). Udine prova a scuotersi, ma Ramò e Llorente tengono il vantaggio in doppia cifra (12-25). Le friulane tentano un altro strappo, Orazzo le ricaccia a -11 (16-27). Segna anche Fietta dalla mattonella, ma l’ultimo canestro è di Udine, che pareggia il conto del quarto (15-15) e si va così all’intervallo lungo col MantovAgricoltura avanti di 8 (21-29).

E’ ancora il San Giorgio ad approcciare meglio la sfida dopo il riposo. Tripla di Fusari, poi sale in cattedra Fiorotto, che segna tre canestri consecutivi e porta il MantovAgricoltura al massimo vantaggio, +15, sul 23-38. Fietta scalda la mano, ma Udine si scuote e riapre il match con un parziale di 8-0 (34-40). Coach Logallo spezza il ritmo con un timeout, Fietta fa 2/2 dalla lunetta e l’ultimo canestro delle friulane fissa il 36-42 sul tabellone alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto entra in partita anche il pubblico del PalaCarnera, l’Apu stavolta riparte forte: 4-0 e torna a -2 (40-42). La bomba di Orazzo ridà un po’ di ossigeno al MantovAgricoltura, che conserva un possesso pieno di vantaggio (42-45) a cinque minuti dalla fine. Fusari raddoppia il gap con un’altra tripla, ma Udine in un amen è di nuovo a -1 (47-48). Il San Giorgio non trema ed è il turno di Fietta di rintuzzare la rimonta delle friulane con una giocata da tre punti: canestro con fallo subito e libero a segno, 47-51. Dall’altra parte, Bacchini segna la tripla del nuovo -1 e ingaggia un botta e risposta a distanza con Fietta (52-53). I liberi di Llorente e Fietta danno due possessi di vantaggio al San Giorgio (52-56); Bacchini (top scorer con 17 punti) cerca l’ultimo disperato tentativo di rimonta, ma il match si esaurisce con un altro giro in lunetta di Fietta, che mette il sigillo sulla storica vittoria del MantovAgricoltura, sola in vetta dopo sette giornate.