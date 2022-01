Volley Serie B2 femminile – Intermedia, la sosta si allunga: salta il match del 9/1 a Verona

MEDOLE Arriva il primo rinvio anche nella pallavolo. La Re/Max Intermedia non giocherà domenica 9 gennaio l’ultima gara del girone d’andata a Verona contro il Vidata: il club scaligero è alle prese con alcuni casi Covid e ha ottenuto il rinvio della partita dalla Fipav. Il campionato, per il sestetto medolese, ripartirà quindi nel successivo weekend, sabato 15, in casa, contro l’Orotig Peschiera. La Re/Max prosegue regolarmente gli allenamenti: martedì ha disputato un’amichevole a Maclodio contro il Sanitars Flero (vinta 4-0), mentre è cancellato il test che avrebbe dovuto giocare mercoledì prossimo col Villanuova sul Clisi.