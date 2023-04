Ciclismo – L’Under 23 Gianluca Cordioli ancora sul podio nel Gp Città di Pontedera

Pontedera (Pi) Gianluca Cordioli del Sissio Team sale nuovamente sul podio di una gara di prestigio nazionale ed ancora una volta, è la terza dall’inizio di stagione, conquista il secondo posto. Ieri a Pontedera (Pi), in occasione del Gp Città, l’under 23 mantovano ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare alla categoria superiore. Sfortunato però nell’ultimo tratto della corsa di 166 km. In fuga con Matteo Baseggio della Trevigiani Energiapura, a 4 km dal traguardo ha purtroppo forato e dovendosi fermare per cambiare la bici ha perso 15/20 secondi decisivi, dato che ovviamente il suo avversario ha colto l’occasione per fuggire via e andare a vincere. Gianluca ha provato a rientrare, ma ormai era troppo tardi e ha chiuso al secondo posto con 36’’ di distacco da Baseggio, ma al tempo stesso con 2” di vantaggio sugli immediati inseguitori. Oggi, con il compagno di squadra Tommaso Marocchi e Pietro Tarocco del Pedale Scaligero, sarà al via del Trofeo Città di Empoli, mentre in terra mantovana l’attenzione sarà rivolta al Trofeo Vela Sistemi che si terrà a partire dalle ore 10 a Cavriana. Fari anche sulla Ciclostorica di Ospitaletto (ore 9.30) dedicata al “mito” di Learco Guerra.