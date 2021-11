Volley Serie D maschile – Nibbio: “Gabbiano, che partenza”

CERESE Dopo l’iniziale ko interno con il Pizzighettone, la seconda squadra del Gabbiano ha centrato tre successi consecutivi: prima si è imposta 3-0 a Roverbella con la Remo Mori, poi ha vinto il primo confronto casalingo 3-2 sul Castelleone (che mira al salto in serie C) e sabato ha violato ad Azzano Mella il terreno dell’Effetti Soft per 3-0. Nel prossimo turno ospiterà gli orobici dell’Oba Oba di Comun Nuovo, staccati di due punti e reduci dal 3-0 interno sul Villaggio Prealpino Brescia: «Dopo la sconfitta all’esordio ci siamo ripresi – afferma coach Piermario Nibbio – Il rientro degli infortunati ha dato compattezza alla squadra. Peccato aver perso capitan Laertiboni. Roster con qualche atleta esperto e tanti giovani; soprattutto i due nuovi palleggiatori dovevano assimilare meglio i miei concetti. La sfida con Comun Nuovo? Non è facile. Ho analizzato al video i prossimi avversari. Sono ottima compagine, ma noi dobbiamo vincere per la classifica e il morale, considerato che dopo ci attendono due sfide toste con Valgandino e Atlantide».