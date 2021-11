Calcio Prima Categoria – Marmiroli: “Gonzaga, è tornato il sereno”

GONZAGA E’ tornato il sereno in casa Gonzaga: dopo tre sconfitte consecutive con Serenissima, Marmirolo e Psg San Giovanni in Croce, gli aquilotti sono finalmente ritornati al successo espugnando Castelverde per 2-1. I biancazzurri di mister Davide Marmiroli sono dunque saliti a quota 13 punti in classifica. Nel prossimo turno affronteranno un derby casalingo col Porto di Lucio Merlin, corsaro nell’ultimo turno a Grumello Cremonese: «Ci voleva proprio il ritorno al successo dopo tre battute d’arresto – afferma il diesse Paolo Marmiroli -, non vincevamo da più di un mese. Dopo il pareggio col Pralboino, abbiamo perso con Serenissima, Marmirolo e Psg. Con quest’ultimo abbiamo ceduto per 5-2, un punteggio vistoso, ma che è stato figlio di un episodio. A Castelverde si sono rivelati importanti i rientri di Farfare, Bonfietti e Buzzi, mentre abbiamo ancora out Bavelloni e Varana. Per arrivare alla salvezza ci servono 30 punti, e ora ne abbiamo 13: puntiamo a battere il Porto per cercare di arrivare al giro di boa in vista dell’obiettivo permanenza in Prima Categoria».