Wheelchair Hockey A1 – Warriors Viadana, annullata la stagione 2019/20

VIADANA La Fiwh (Federazione Italiana Wheelchair Hockey) ha reso noto, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, la decisione di sospendere definitivamente le attività inerenti alla stagione 2019-2020 per i campionati di Serie A1 e Serie 2, provvedendo contestualmente all’annullamento della medesima ed alla conseguente non emissione di titoli e verdetti di promozioni e retrocessioni. La Federazione, che ha già avviato una fase esplorativa per meglio capire come poter impostare le attività per la stagione sportiva 2020-2021 in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti, ha inoltre aperto una finestra temporale, con scadenza il prossimo 31 Maggio, termine ultimo sino al quale le società potranno inviare le spese già preventivate ed effettuate, ed a discrezione, anche proposte per la pianificazione della stagione sportiva ventura.

I Macron Warriors Viadana, capitanati da Fabio Merlino, chiudono il girone B al primo posto con 14 punti. Il sogno di lottare per lo scudetto di A1 è soltanto rimandato. La squadra junior, inserita nel girone C di A2, chiude al sesto e ultimo posto.