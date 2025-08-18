Cantiere fuorilegge a Curtatone: sospesa attività, multa da 30mila euro, 4 operai in nero e sicurezza assente

CURTATONE Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Curtatone, supportati dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova e da personale dell’ATS Valpadana, hanno effettuato un controllo ad un cantiere edile, riscontrando:
-
la mancanza del piano operativo di sicurezza;
-
la mancanza di protezioni per il vuoto;
-
la mancanza di formazione dei lavoratori ad alto rischio;
-
la mancanza di visite mediche per i dipendenti;
-
che venivano impiegati 4 lavoratori “in nero”;
I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova hanno proceduto nell’immediatezza alla sospensione dell’attività per aver impiegato lavoratori in nero e per le gravi violazioni riscontrate, comminando ammende per oltre 30.000 euro e denunciando all’Autorità Giudiziaria l’amministratore unico della società, un 72nne residente a Milano.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.