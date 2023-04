Calcio Serie C – Domani Pro Vercelli-Mantova: al “Piola” sono attesi circa 300 tifosi virgiliani

Mantova Sale l’attesa per la sfida di domani pomeriggio (14.30) in casa della Pro Vercelli. La tifoseria biancorossa si sta organizzando per affrontare l’ultima trasferta della regular season che dalle parti di viale Te sperano sia anche l’ultima della stagione. Già pieno un pullman del Ccmc e non trovando disponibile un secondo, i tifosi sono pronti a partite anche con numerose auto. In partenza anche l’autocolonna della Curva Te. In totale i tifosi virgiliani a Vercelli dovrebbero essere circa 300. Ieri erano quasi 200 i biglietti venduti del settore ospiti. Chi fosse interessato a seguire la squadra a Vercelli avrà il tempo di acquistare il biglietto fino alle 19 di questa sera nei punti vendita vivaticket o sul sito vivaticket al costo di 15 euro, più diritti di prevendita. La società di viale Te ricorda poi ai tifosi del Mantova presenti domani a Vercelli che avranno la possibilità di entrare gratis al “Martelli” in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Padova. A tal proposito, la società per andare ulteriormente incontro ai tifosi biancorossi venderà i biglietti per tutti i settori dello stadio a 7 euro, compresa la Curva Cisa. Ingresso a 3 euro per gli under 14 e over 65, 5 euro per le donne (stessi sconti anche per il settore ospiti). C’è grande fermento anche sui social e in molte pagine dedicate alla squadra biancorossa vengono fatti diversi appelli per far sì che domani e con il Padova ci sia un seguito massiccio da parte dei tifosi virgiliani. Ancora poche ore, quindi, per accaparrarsi il biglietto per Vercelli e poi testa alla sfida con il Padova. Il momento è delicato e ora tutti devono fare la loro parte.