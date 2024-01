Controllo del territorio, denunciati perché drogati e ubriachi alla guida

MANTOVA Dopo le Festività, che hanno visto le Forze di polizia impegnate nella prevenzione delle forme di illegalità collegate al maggiore afflusso turistico ed ai momenti di maggiore aggregazione, è stato svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio con le modalità che avevano caratterizzato la fine dell’anno vecchio, secondo le indicazioni operative del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Hanno operato nella circostanza 13 equipaggi, di cui tre del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, uno della “Squadra Volanti” ed uno della “Polizia Amministrativa” della Questura, cinque dell’Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale.

Due i posti di controllo fissi organizzati in città oltre ad attività dinamica che ha portato al controllo di 14 esercizi commerciali, 91 persone e 66 veicoli.

Oltre al sequestro di sostanza stupefacente, durante le attività sono state denunciate due persone a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica e porto di strumenti atti ad offendere e contestate violazioni per guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, in ordine alle quali due persone sono state segnalate alla Prefettura per assunzione di droghe.

I controlli proseguiranno nel prossimo periodo nell’intento di dare continuità ad un’azione che si sta rivelando efficace soprattutto se letta in relazione alle altre iniziative di controllo coordinato del territorio in tema di sicurezza stradale, contrasto al disagio giovanile e sicurezza negli ambienti di lavoro.