C’è la partita, chiusura dalle 16 di piazzale di Porta Cerese

MANTOVA Domenica 14 gennaio, alle 18.30, allo stadio “Martelli” si disputerà l’incontro di calcio Mantova-Arzignano. Per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi è necessario modificare la viabilità in piazzale di Porta Cerese, tratto tra via Brennero e viale Isonzo, nonché in alcune vie ad esso afferenti, con la conseguente imposizione del divieto di transito e di sosta. Si terrà quindi l’imposizione del divieto di transito, dalle 16 alle 21 circa, in:

piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Isonzo a via Brennero (escluse);

via Luzio, tratto da via 8 Marzo a piazzale di Porta Cerese;

Ragazzi del ’99;

viale Te;

piazzale Montelungo;

via Primaticcio.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti, in:

piazzale di Porta Cerese;

viale Te e in piazzale Ragazzi del ’99 (tratto da piazzale di Porta Cerese fino ai civici 11/9 di viale Te ovvero fino all’altezza delle barriere fisse, escluse).

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi locali, con ingresso da viale Isonzo, in direzione di:

piazzale Ragazzi del ’99 (tratto da piazzale Montelungo ai civici 9/11 di viale Te ovvero fino all’altezza delle barriere fisse, escluse);

piazzale Montelungo (tratto dalla “Bocciofila Mantovana” al piazzale Ragazzi del ’99).

Si terrà l’apertura dello stradello ubicato sul retro della curva Te-stadio (governato da personale delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Mantova e/o da personale della Polizia Locale), dalle 16 alle 21, in occasione dell’entrata e dell’uscita dei veicoli dei tifosi locali. Inoltre, l’istituzione dell’uscita d’emergenza in via Primaticcio, mediante la temporanea rimozione dei cubi di marmo in prossimità di viale Montello.

L’imposizione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli, dalle 13 alle 21 circa, in: