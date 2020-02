Ladro di super alcolici fermato da un carabiniere fuori servizio

MANTOVA – Beccato da un carabinieri fuori servizio mentre nascondeva sotto la giacca due bottiglie di grappa barricata. L’episodio è occorso martedì pomeriggio al supermercato Famila di Cittadella. Il militare stava tranquillamente facendo la spesa quando ha notato un giovane nordafricano armeggiare tra gli scaffali. Insospettito da tale atteggiamento, ha quindi avvisato immediatamente l’addetto alla vigilanza del market e allertato al contempo i colleghi della Centrale Operativa dell’Arma di via Chiassi. Una volta uscito il ladro è stato quindi bloccato e perquisito; nascoste tra gli indumenti, gli sono state rinvenute le due bottiglie dal valore commerciale complessivo di circa 45 euro, a cui poco prima aveva rimosso le placche antitaccheggio. A in manette per furto aggravato è così finito M.Z. 30enne marocchino ufficialmente residente a Verona ma di fatto domiciliato nel capoluogo virgiliano. Considerati i numerosi precedenti penali e di polizia a proprio carico il magrebino è stato infine trasferito nella casa circondariale di via Poma in attesa del processo per direttissima. Ieri mattina l’imputato, comparso davanti al giudice Antonio Serra Cassano, ha patteggiato un anno di reclusione e 815 euro di multa. Non essendogli stata riconosciuta la recidiva il 30enne è stato infine rimesso in libertà.