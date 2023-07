Alla cascina Goliarda al via gli incontri di accompagnamento alla nascita

MANTOVA Al via gli incontri di accompagnamento alla nascita in presenza anche a Mantova. La cascina La Goliarda ospita le professioniste dei Consultori e i futuri genitori offrendo una cornice suggestiva alle edizioni. Gli incontri riprendono in presenza anche nelle altre sedi provinciali: Viadana, Borgo Mantovano e Castiglione delle Stiviere.

A Borgo Mantovano gli incontri – in sinergia con il punto nascita dell’ospedale – si terranno a partire dal 31 luglio e le iscrizioni sono aperte fino a martedì 18 luglio. I posti sono limitati e vengono assegnati in ordine di iscrizione. I servizi dell’alto mantovano proporranno invece una nuova edizione a fine settembre nella sede consultoriale di Castiglione delle Stiviere.

Per tutte le informazioni sui programmi e le modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina

https://www.asst-mantova.it/incontri-di-accompagnamento-alla-nascita

All’ospedale di Pieve di Coriano, inoltre, ogni primo lunedì del mese dalle 14.30 alle 16 nella sala riunioni del presidio, i futuri genitori possono incontrare i professionisti del Punto Nascita e conoscere tutti i servizi offerti dalla struttura.

Gli incontri di accompagnamento alla nascita sono attività di gruppo, rivolte ai futuri genitori e rappresentano un’importante opportunità di promozione della salute perché hanno l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le competenze della donna e della coppia nel percorso nascita. Vogliono essere un’occasione di ascolto per offrire la possibilità di condividere l’esperienza con altri futuri genitori.

Durante il periodo pandemico, ostetriche, psicologhe e assistenti sociali dei Consultori avevano scelto di attivare la modalità online con l’obiettivo di non abbandonare le mamme, a maggior ragione in un periodo intenso come quello del covid. Nel 2022 hanno partecipato alle varie edizioni online circa 250 donne.