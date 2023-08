Tiro con l’arco – Lucilla Boari a Parigi per l’ultima tappa di Coppa del Mondo

Mantova Ultima tappa per la Coppa del Mondo 2023 a Parigi e ultime possibilità di raggiungere le finali di Hermosillo in Messico, in programma il 9 e il 10 settembre. Per l’Italia solo Mauro Nespoli, grazie all’oro della terza tappa di Medellin, è sicuro di partecipare alle sfide messicane, tutti gli altri proveranno a strappare la qualificazione attraverso la gara in Francia che inizierà martedì e finirà il 20 agosto. In totale saranno 381 gli arcieri sulla linea di tiro in rappresentanza di 58 Nazioni, al via anche i maestri della Corea del Sud e l’India capace di vincere il medagliere nel Mondiale di Berlino di inizio agosto. La quarta tappa di Coppa del Mondo scatterà ufficialmente a Ferragosto con le qualifiche del compound. Mercoledì sarà il giorno dell’esordio del ricurvo con le 72 frecce di qualifica. Giovedì le eliminatorie a squadre dell’olimpico, comprese le finali per il bronzo, e le sfide fino a quarti dell’individuale compound. Venerdì gli scontri del mixed team e dell’individuale ricurvo, sabato le finali compound e domenica ultimo giorno di gare con le finali dell’arco olimpico.

Qualche novità nelle convocazioni dell’arco olimpico in cui figura per la prima volta in Coppa del Mondo Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo); confermato il trio che è arrivato fino ai piedi del podio ai Mondiali di Berlino sfiorando la qualificazione olimpica Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Federico Musolesi e Mauro Nespoli (Aeronautica Militare). Al femminile conferma per il trio delle Fiamme Oro composto dalla rivaltese Lucilla Boari, Tatiana Andreoli, bronzo ai Mondiali insieme a Nespoli nel mixed team, e Chiara Rebagliati, unica per ora ad aver portato all’Italia una carta olimpica con il bronzo ai Giochi Europei. Con loro la giovane Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi) che in questa stagione è già stata convocata per le tappe di Shanghai e Medellin.