Lavori di asfaltatura lungo la goitese tra Goito e Giudizzolo, il 21 e 22 maggio modifiche alla viabilità

ALTO MANTOVANO – Senso unico lungo la S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese”, nella direzione di marcia Goito – Guidizzolo, in prossimità dell’intersezione “Aquilone” e sino al centro abitato di Goito, per lavori di bitumatura. Il provvedimento scatterà dalle ore 7 alle ore 20 nei giorni di sabato 21 maggio 2022 e domenica 22 maggio 2022. Durante i lavori il traffico, nella direzione di macia Guidizzolo – Goito, sarà deviato su via Colombo, su Strada Vasto, con rimozione provvisoria della barriera in testata a quest’ultima via, e reimmissione su SP ex SS 236.