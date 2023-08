Nuovo e all’avanguardia, in funzione il depuratore di Monzambano

MONZAMBANO Una nuova era nella depurazione delle acque si profila all’orizzonte con l’investimento di 2,7 milioni di euro messo in atto da Sisam, la multiutility di Castel Goffredo, per il depuratore di Monzambano. Sebbene ufficialmente considerato un progetto di ristrutturazione, questa ambiziosa iniziativa rappresenta un vero e proprio passo in avanti per il sistema idrico locale. Il precedente impianto è stato non solo sottoposto ad una radicale riqualificazione, ma anche ampliato per rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita. In funzione da alcuni mesi ormai con l’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia, il depuratore rinnovato si distingue per l’integrazione delle tecnologie più innovative e per l’adozione dell’ultrafiltrazione a membrane. Questa tecnologia è in grado di intrappolare non solo sostanze inquinanti, ma anche virus e batteri, eliminando la necessità di ulteriori trattamenti dell’acqua scaricata. L’efficienza e l’efficacia di questo nuovo sistema sono enfatizzate dalla sua capacità di gestire il doppio della popolazione rispetto all’impianto precedente: da 2500 a 5500 abitanti. La portata di questo progetto non si limita solo a Monzambano. L’impianto accoglierà infatti anche i reflui provenienti da Ponti sul Mincio e nei prossimi anni anche quelli di Castellaro Lagusello, rendendo obsoleto il piccolo depuratore esistente in quella zona. L’inaugurazione ufficiale del nuovo depuratore è prevista per il prossimo autunno. (a.m.c.)