Solferino, vandali all’ossario: “Pagheranno”

SOLFEIRNO Quello che è accaduto ai bagni del Parco dell’Ossario è un danno non è elevatissimo dal punto di vista economico, ma ovviamente infastidisce e non poco e fa rabbia, perché è un atto vandalico ad una struttura che fa parte di un’area ricreativa dedicata ai bambini, agli adulti ed ai moltissimi turisti che visitano il nostro territorio. Stiamo cercando con le telecamere già attive agli ingressi del paese di riuscire ad avere degli elementi per cercare di individuare i responsabili». C’è molto rammarico nelle parole del sindaco di Solferino Germano Bignotti dopo il raid alle toilette pubbliche scoperto venerdì mattina. Tutta la zona verde tra Museo ed Ossario era stata ristrutturata ed inaugurata di recente. Ai servizi igienici rinnovati e con accessi regolati da una serratura a gettone, danni alle porte d’ingresso ed ai bagni a cui sono stati divelti gli scarichi. Questo ovviamente ha causato l’allagamento delle toilette. «A breve ci sarà l’installazione di videosorveglianza: due telecamere al parco dell’Ossario, una nell’area verde di via Persichella ed una anche al Parco della Rocca con la possibilità di avere un controllo più diretto. In fase di valutazione da parte mia e della giunta – conclude il primo cittadino solferinese – la possibile adozione di un’ordinanza specifica su quelle che possono essere le sanzioni nei confronti dei vandali con un inasprimento delle stesse e con multe elevate e l’imposizione del risarcimento del danno effettuato». (a.m.c.