CASIGLIONE – Stava tornando a casa quando per cause che non sono ancora chiare, è uscito di strada finendo in un fossato dove ha perso la vita un un 48enne. L’incidente è accaduto ieri notte, venerdì 16 luglio, sulla provinciale che porta da Castiglone delle Stiviere a Carpenedolo. Sul posto la Polizia stradale, i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere e il 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMETO