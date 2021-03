Giù l’ex Ocis: nasce un quartiere

SUSTINENTE Addio allo stabilimento di quella che fu la Ocis: al suo posto è previsto nasca una zona residenziale. Già da diverse settimane sono infatti iniziate le operazioni di smantellamento dell’ex azienda, la cui sede sustinentese è chiusa e in abbandono da decenni. E il Comune dal canto suo si sta preparando per trasformare l’area, quando sarà necessario, da zona produttiva a zona residenziale.

Le prime operazioni sono iniziate nel periodo di Natale – un paio di mesi fa. I nuovi proprietari di quello che fu lo stabilimento infatti hanno già avviato un’imponente operazione: sono state rimosse tutte le coperture (che erano ancora in eternit) e così pure sono state rimosse anche le campate in ferro che reggevano le coperture stesse. Il risultato è ben visibile: di quello che fu lo stabilimento, rimangono ora solamente i piloni in ferro che reggevano tutta la struttura, un po’ di rottami qua e là e alcune pareti in muratura che sono destinate alla demolizione.

Verso la fine della scorsa estate infatti l’area ex Ocis – che si trova sull’incrocio tra via Casamenti Barrucchella e via Cavour, a due passi dalla piazzola ecologica – è stata acquistata all’asta da un privato che abita nella zona di Milano. Privato che, dopo l’acquisto, alla fine dello scorso anno si è messo in contatto in Comune per proporre appunto la realizzazione di una zona residenziale al posto dell’ex stabilimento, che era in abbandono da anni e che insiste su un’area di circa 9mila metri quadrati. Ottenuto un primo parere favorevole da parte del Comune, il nuovo proprietario ha iniziato le operazioni di demolizione e di bonifica di tutta l’area.

«Dal canto nostro – afferma il sindaco Michele Bertolini – non c’è alcun problema. Lo stabilimento era in abbandono da decenni e così facendo verrebbe realizzato un nuovo comparto residenziale in una zona che si fatto è già destinata ad abitazioni». In ogni caso è ancora difficile fare previsioni temporali: potrebbero volerci ancora alcuni anni, ma la storia legata alla ex Ocis sembra ormai giunta alla svolta.