Soggiorni più lunghi, Ora Sabbioneta si punta sui B&b

SABBIONETA – Gli effetti della nuova politica sul turismo avviata dall’amministrazione del sindaco Marco Pasquali si stanno vendendo anche nell’effervescenza che sta contagiando i cittadini che intendono scommettere sul settore. Soprattutto grazie ai dati incoraggianti registrati lo scorso anno, che hanno superato la soglia dei 56mila visitatori, con una crescita in prospettiva, soprattutto ora che la pandemia appare archiviata. Tanti turisti significano opportunità interessanti per l’ospitalità, non solo negli alberghi presenti in città (pochi), ma anche per l’accoglienza alternativa, dai bed & breakfast agli affittacamere. Proprio nei giorni scorsi Francesca Lodi Rizzini ha inaugurato la nuova gestione della Foresteria Lombarda, con camere da affittare rimesse completamente a nuovo, con un tocco accattivante e moderno. Un’occasione che ha voluto suggellare anche il sindaco Marco Pasquali con la sua presenza, insieme all’ex gestore Zelindo Madesani e ad albergatori e ristoratori locali. Lo scopo che sta perseguendo il Comune insieme ai privati, infatti, è anche quello di fare rete, creando un tessuto variegato ma collegato che dia ai visitatori le opportunità che cercano in termini di accoglienza e servizi, siano singoli, coppie o intere famiglie. L’auspicio è uscire dalla logica del “mordi e fuggi”, che ha sempre caratterizzato la piccola cittadina a discapito di Mantova, preferita come punto di appoggio, facendo di Sabbioneta il perno per soggiorni più prolungati, da cui spostarsi nei territori circostanti, per escursioni all’insegna dell’arte ma anche dello sport, sfruttando anche i percorsi delle ciclabili. Francesca si descrive come figura dinamica e aperta, che ama il contatto con le persone, convinta che avrà modo di ospitarne parecchi nei prossimi anni. Il suo non è l’unico caso ed è ciò che si auspica l’amministrazione lavorando al progetto dell’ospitalità diffusa, che dovrebbe portare anche al recupero di molti spazi in disuso presenti sul territorio, o comunque convertirli a questo nuovo utilizzo economicamente vantaggioso.