Il Mit sblocca i lavori del ponte di San Benedetto Po

ROMA E’ stata definito oggi il Protocollo d‘intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Lombardia e la Provincia di Mantova che assicura il finanziamento, sinora mancante, dei lavori di completamento del Ponte di San Benedetto sulla S.P. ex S.S. n. 413 “Romana” in provincia di Mantova.

Con tale Protocollo – promesso da Matteo Salvini per concludere l’opera dopo decenni di attesa – sono state individuate le risorse aggiuntive, pari ad euro 10 milioni, che risultano necessarie per assicurare il finanziamento complessivo dei lavori per euro 25,3 milioni.

A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato a reperire le risorse per euro 6,5 milioni mentre la Regione Lombardia contribuisce per euro 3,5 milioni.

Con la sottoscrizione del Protocollo, la Provincia di Mantova in qualità di stazione appaltante, potrà procedere rapidamente ad affidare i lavori ponendo in tal modo fine ad un prolungato periodo di stallo nell’esecuzione di un’opera di fondamentale importanza per il territorio.

In questo modo si mette un punto importante per concludere un’opera bloccata da troppi anni e che il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini aveva visitato a gennaio 2023.

Così una nota del Mit.