Automobilisti indisciplinati a Villa Saviola: la minoranza chiede un intervento

Motteggiana Auto che sfrecciano ad alta velocità in paese, in alcune vie per la precisione, e che rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità dei residenti o dei cittadini che si trovano ad attraversarle: questo, in estrema sintesi, il succo dell’interrogazione che il gruppo di opposizione “Motteggiana per un Cambiamento” presenterà alla prossima seduta del consiglio comunale in programma domani sera alle 21: «I cittadini lamentano il transito di auto a forte velocità nella tratta di Via Filzi che si collega con Strada Recorlandi, sia in entrata che in uscita dal paese di Villa Saviola – ci ha spiegato il caporgruppo di Motteggiana per un cambiamento Massimo Bonesi – In particolare è rilevante anche la pericolosità che si crea nell’ intersezione tra Via De Gasperi e Via Filzi. Considerando la presenza di numerose abitazioni e anche di una attività commerciale a ridosso della strada, riteniamo che la situazione necessiti seria considerazione. Chiediamo se l’amministrazione intenda prendere provvedimenti in merito». (ce.fri.)