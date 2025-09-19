Mantova-Monselice: binari a rischio, il caso arriva in Regione

MANTOVA È stata fissata per l’8 ottobre in Regione Lombardia l’audizione di Italia Nostra, che assieme all’associazione Mantovani nel mondo da tempo solleva il tema della sicurezza della linea ferroviaria Mantova-Monselice. Una tratta che attraversa la città, e che a detta di Rfi è strategica soprattutto per il trasporto merci e carichi “di attenzione”. Un modo elegante per non dire “pericolosi”, e sopra i quali aleggia lo spettro del disastro di Viareggio 2009.

I promotori dell’azione che ha chiamato in causa Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il Pirellone puntano il dito su una evidenza di criticità: intanto, il passaggio di tale linea a ridosso di Palazzo Te, ma non solo; essa infatti accosta anche il polo ospedaliero del Poma, denunciando la necessità di un piano di sicurezza affidato anche alla Protezione civile in caso di disastri – che fatti i debiti scongiuri, sono comunque sempre nel dominio delle possibilità.

Tale tema è tornato di attualità in queste settimane con l’acquisizione dell’area del Migliaretto, che somma ai fattori di rischio del traffico pericoloso anche la cassazione definitiva di quell’area eliportuale, la quale dovrebbe andare anche a servizio dell’elisoccorso, del quale il “Poma” è sguarnito, specie nelle ore notturne.

«Non è presente alcuna attività di coordinamento con Rfi nel caso di un’emergenza sul tratto ferroviario Mantova Monselice, e tantomeno agli utenti del polo sanitario del “Poma” – eccepiscono gli attori dell’azione in Regione –. Questo nonostante il piano di emergenza elaborato da Rfi sia stato inviato al Comune nel 2024. Ma il piano emergenziale emesso nel febbraio 2025 non ha tenuto conto delle nuove criticità presenti per la creazione del “Blocco E” del “Poma”, le quali andranno acuendosi con il nascente sottopasso di Porta Cerese, per il quale una conferenza di servizi nel 2022 (assente l’Asst) sanciva la cessione dell’area al Comune da parte della Provincia con un parere tecnico per definire un piano viabilistico per utenti e mezzi di emergenza».