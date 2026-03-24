Raddoppio ferroviario: come sarà il nuovo ponte sul fiume Oglio

BOZZOLO Il primo viadotto sull’Oglio tra Bozzolo e Marcaria risale al 1874. Distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, l’infrastruttura è stata ricostruita tra il 1945 e l’anno successivo, ed è rimasta in esercizio per ottant’anni, sino a due anni fa, quando la circolazione sulla tratta ferroviaria Mantova-Bozzolo è stata sospesa per consentire i lavori di raddoppio della linea, maxi opera commissionata da RFI Rete Ferroviaria Italiana con la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza di FS Engineering (entrambe società del Gruppo Fs) all’RTI formato da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Saipem, Gruppo ICM e Salcef Group. A fine settembre 2025 l’impalcato esistente è stato “svarato” e al momento sono in corso le operazioni per realizzare il nuovo viadotto a doppio binario. La struttura d’acciaio sarà composta da 3 pile e 2 spalle, quindi 4 campate, una in più del precedente. L’intero viadotto – che riprenderà le sembianze di quello originale di fine Ottocento – sarà lungo 246 metri e avrà un peso di 3600 tonnellate, circa 900 ogni campata. Il ponte – secondo il cronoprogramma dei lavori – sarà terminato nei primi mesi del 2027.

Complessi ed articolati i passaggi che porteranno alla realizzazione della struttura che vede già ultimate le spalle A e B rispettivamente lato Bozzolo e lato Marcaria: al momento si stanno terminando le sottofondazioni delle pile 1, 2 e 3. La due, quella in alveo, è quella che richiede maggiori accortezze proprio per il particolare posizionamento che ha reso necessaria la costruzione di una penisola di lavoro, al centro del fiume Oglio successivamente avrà luogo la costruzione degli imponenti dadi di fondazione a circa 10m di profondità rispetto il piano di lavoro attuale si procederà quindi con l’elevazione dei fusti delle pile ed i rispettivi pulvini, per poi proseguire con le operazioni di ancoraggio dei sistemi di appoggio delle travature metalliche nel mentre (già da aprile) inizieranno le operazioni di cantierizzazione che permetteranno l’arrivo dei componenti metallici del ponte favorendone la totale costruzione dietro la spalla lato Bozzolo terminata la costruzione preliminare delle travature in acciaio, con un sistema di traino a carrucole da una sponda all’altra, e con il supporto di un avambecco ad-hoc, avrà luogo il varo vero e proprio, cioè l’impalcato verrà fatto scorrere su guide a rulliera che permetteranno il lento scivolare del ponte sino a raggiungere la posizione definitiva sulle sottostrutture già concluse (pile).