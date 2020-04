Sequestrati 3500 litri di igienizzante farlocco

MANTOVA Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova – al fine di prevenire e reprimere eventuali illeciti relativi a dispositivi di protezione individuale, di gel disinfettanti e di dispositivi elettromedicali, in correlazione con l’emergenza sanitaria in atto – i militari della Tenenza di Suzzara hanno provveduto al sequestro di circa 3500 litri di prodotto igienizzante in flaconi nei confronti di un’azienda del basso mantovano produttrice di detergenti. I flaconi riportavano un’etichetta sulla quale venivano indicate proprietà sanitizzanti in realtà non possedute dal prodotto, per la realizzazione del quale, tra l’altro, l’azienda avrebbe dovuto ottenere una autorizzazione ministeriale. Pertanto, il legale rappresentante della società è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di frode in commercio.