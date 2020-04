I Carabinieri consegnano cibo alle famiglie meno abbienti

MARCARIA Severi controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Viadana, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà.

Infatti, nella giornata di oggi, vista la difficoltà di far arrivare il cibo del Banco Alimentare alle famiglia non abbienti, l’Amministrazione Comunale di Marcaria ha coinvolto l’Arma dei Carabinieri che, unitamente alla Polizia Locale e ai volontari del Comune, non ha esitato a partecipare in prima persona nel dare un aiuto ai cittadini più bisognosi.

Cosi, nella sola mattinata odierna, una cinquantina di famiglie hanno ricevuto generi alimentari direttamente a casa, tramite questa collaborazione Arma dei Carabinieri-Comune di Marcaria, che ha permesso di distribuire solo oggi circa 5 quintali di alimenti.

Arma dei Carabinieri che si è resa disponibile a svariati e diversi servizi al cittadino in questo periodo particolare di emergenza, dalla consegna di cibo alle famiglie più bisognose come in questo caso, al ritiro della pensione per gli anziani impossibilitati a raggiungere gli uffici postali.