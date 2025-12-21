Un ordine del giorno per valorizzare i Sacri Vasi e il turismo religioso

Mantova La commissione regionale cultura e quella deputata al turismo hanno recepito la richiesta dei consiglieri Paola Bulbarelli (FdI) e Alessandra Cappellari (Lega) per valorizzare i Sacri Vasi di Mantova in un’ottica di turismo religioso.

«I Sacri Vasi sono un patrimonio di valore inestimabile e rappresentano un unicum religioso, storico, artistico e rituale profondamente radicato nella nostra comunità mantovana, con un richiamo che ha tutto il potenziale di andare ben oltre i confini regionali», Bulbarelli che con Cappellari ha presentato un ordine del giorno volto alla valorizzazione dei Vasi contenenti la reliquia del Preziosissimo custoditi nella basilica di Sant’Andrea.

«Alla giunta regionale, in continuità con precedenti atti di indirizzo, ho chiesto di sostenere interventi di promozione, che spaziano dalla fruizione digitale alle iniziative divulgative, fino alla creazione di itinerari turistico-religiosi, in collaborazione con la Diocesi e gli enti locali», precisa.