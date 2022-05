GONZAGA Un uomo di 66 anni ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto alle 18 in strada Pavesa a Bondeno di Gonzaga. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un motociclista che si è scontrato con un’auto. Sul posto stanno intervenendo i mezzi del 118 e le forze dell’ordine.

*** Notizia in aggiornamento ***