Basket A2 – Via ai play off, la Staff per il colpo a Verona

Mantova Dopo il lungo prologo della regular season, seguito dalle “scosse di assestamento” della fase a orologio che hanno delineato con precisione i valori di forza e la griglia playoff, da oggi inizia il momento più adrenalinico e appassionante della stagione: i playoff. Ore 20:45, Agsm Forum di Verona. Tempo di derby. Tempo di Verona-Mantova: gara-1. Entrambe le squadre si presentano in buone condizioni fisiche e con tantissime energie mentali da spendere in campo. Gli Stings al completo, come ora, sono una squadra che può creare problemi anche a squadre di alta classifica come Verona e le premesse per una serie interessante ci sono tutte. «Verona è una testa di serie, una squadra molto solida che ha tanti atleti fisici e molto duttili che sanno difendere su due o tre ruoli – afferma coach Valli – Aspettiamo questa prima partita in cui dobbiamo contrapporre una buona difesa e cercare i loro punti deboli. Sicuramente dobbiamo iniziare da subito a giocare di squadra, perché le serie non possono essere vinte per episodi o trucchi. Credo che i play off rivelino chi ha una squadra solida e può avere un cammino lungo. Siamo in un buon momento fisico e credo che anche la testa faccia la differenza: aver raggiunto il settimo posto dopo tante traversie è una bella iniezione di fiducia. Adesso vediamo di mettere a frutto quello che abbiamo imparato di squadra in questi mesi». Marco Laganà porta pressione sulle spalle degli scaligeri: «Affrontare i play off da settimi contro la seconda è molto difficile e sappiamo l’impegno che ci aspetterà, però non abbiamo nulla da perdere. Siamo qui e ci vogliamo divertire. La pressione sarà più dalla loro perché hanno l’obiettivo dichiarato di vincere il campionato, noi andremo lì e faremo la nostra gara. Verona è una squadra lunga e con giocatori fisicamente forti che difendono molto bene. Noi dovremo cercare di pareggiare la loro intensità fisica e giocarcela fino in fondo». I biglietti sono in vendita su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati di Verona e provincia. Oggi i biglietti saranno in vendita dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio i botteghini saranno attivi dalle ore 19.