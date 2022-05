Tennis tavolo A1 femminile – Brunetti in palla, impresa PaninoLab: sarà ancora derby nella finale scudetto

Mantova La finale scudetto di serie A1 femminile sarà la stessa della scorsa stagione e opporrà nel derby mantovano la Brunetti Castel Goffredo alla Polisportiva Bagnolese Panino LAB. Nelle due semifinali secche, se le castellane hanno rispettato il pronostico, battendo per 4-2 al PalaTennistavolo “Elia Mazzi” il Quattro Mori Cagliari, le bagnolesi lo hanno ribaltato, andando a vincere per 4-2 al Centro Sportivo “Maso della Pieve” sull’Eppan Tischtennis Raiffeisen, al quale sarebbe bastato un pareggio per capitalizzare la migliore posizione raggiunta della regular season.

L’andata sarà sabato 14 maggio a Bagnolo San Vito e il ritorno mercoledì 18 a Castel Goffredo, che ospiterà anche l’eventuale “bella” domenica 22.