Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta affonda a Cagliari (8-2) e il 360 si avvicina

CAGLIARI Il Saviatesta cade per la prima volta in questo campionato a Cagliari. I biancorossi di mister Bagalà (compleanno amaro per il tecnico) perdono nettamente una delle sfide decisive per il primato. La classifica ora si riapre, con la compagine isolana che si avvicina a -3 dalla vetta occupata dai virgiliani. Un primo tempo shock per i biancorossi, che chiudono senza reti segnate, con un pesante passivo di 5-0. «Siamo stati presuntuosi, ci serve un bagno di umiltà – dice il dg Cristiano Rondelli -. Abbiamo sbagliato completamente l’approccio. Bisogna cambiare registro perché nel prossimo match incontreremo un’altra squadra forte come il Lecco».