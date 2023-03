Rugby Serie B – Gamboa: “Caimani, battiamo il Florentia per avvicinarci alla A”

VIADANA È una gara molto importante, quella che attende i Caimani sabato allo Zaffanella (ore 15.30, arbitro Crepaldi di Milano). I viadanesi se la vedranno col Florentia di Luigi Ferraro, che in passato ha militato nel Viadana. I Caimani di Madero e Tejerizo si trovano al comando nel girone 2 della Serie B, inseguiti proprio dal quindici toscano staccato di quattro lunghezze. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un grande scontro al vertice che assomiglia molto a un match point per i Caimani.

«Non nego che siamo attesi da una sfida molto impegnativa – ammette il gm Ulises Gamboa – . La dirigenza del Florentia ha investito molto per varare una compagine di valore e caratura, all’opposto del Viadana che cerca di valorizzare soprattutto i suoi giovani, specialmente quelli che escono dall’Under 19. Giovani che, uniti al gruppo storico dei Caimani, hanno fatto bene sino ad ora. L’obiettivo della nostra società è duplice: ben figurare nel Top 10 e mettersi in luce anche nel campionato di Serie B. Il primato in quest’ultimo torneo dimostra che siamo sulla strada giusta. Vincere con Florentia diventa a questo punto di vitale importanza, perchè ci farebbe avvicinare alla promozione in Serie A. Certo la gara va giocata. Dovremo scendere in campo col miglior approccio mentale». I Caimani sono reduci dal successo casalingo con Jesi: «Soprattutto nel primo tempo – ricorda Gamboa – la squadra non è riuscita a sviluppare il proprio gioco. L’intervallo è stato salutare per riordinare le idee e i risultati si sono visti in maniera concreta nella ripresa. La squadra ha giocato alla grande, ha sviluppato al meglio la sua manovra e alla fine si è meritata in pieno il successo».

Ora sotto con il Florentia. Nella gara di andata finì 20-20, un ottimo risultato. Ma stavolta i Caimani puntano più in alto.