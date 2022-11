Basket Serie A2 maschile – La Staff cerca conferme a Rimini

MANTOVA «Ci aspetta una partita difficile, Rimini è una neopromossa e ha solo 2 punti in classifica, ma ha anche affrontato tante prime della classe in questo avvio di campionato», è l’introduzione di Nicolas Zanco, assistant coach di Giorgio Valli, nella consueta presentazione alla vigilia del match (in programma oggi, domenica 20 novembre, alle ore 18). L’avversario è tanto alla portata quanto ferito e quindi potenzialmente pericoloso, specialmente davanti al proprio pubblico. Affrontarlo con superficialità potrebbe costare caro e una brutta figura contro l’ultima in classifica è quanto di meno auspicabile per la Staff, proprio ora che ha appena ritrovato la vittoria nel recupero infrasettimanale contro Chieti e con una Fortitudo Bologna all’orizzonte domenica prossima alla Grana Padano Arena. «Sicuramente Rimini vorrà mettere in campo grande impatto a livello fisico e difensivo, oltre ad un attacco veloce nelle fasi di transizione – prosegue Zanco – Tassinari, Johnson e Ogbeide sono alcuni dei fari dell’attacco riminese, come abbiamo visto nell’amichevole che abbiamo giocato nel precampionato. Servirà l’approccio giusto, il PalaFlaminio può essere un fattore importante. Dovremo essere bravi a fermare il gioco molto dinamico di Rimini rompendo le loro trame offensive».

Sulla sponda romagnola, il vice allenatore Mauro Zambelli motiva tutto l’ambiente per tornare a muovere la classifica. «Mantova ha giocatori di grande talento, soprattutto nell’uno contro uno, ed imprevedibili – afferma – sarà necessaria una continua applicazione difensiva per limitare i loro principali terminali offensivi. Contiamo sulla spinta del nostro pubblico per giocare una partita di grande energia e cercare di tornare a conquistare i due punti».

Entrambe le squadre sono al completo. Per chi volesse assistere alla partita dal vivo, la biglietteria del PalaFlaminio sarà aperta dalle ore 16; altrimenti si può seguire la diretta sulla piattaforma streaming Lnp Pass.