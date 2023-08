Pnrr, Carra (Pd): “Taglio di 16 miliardi: cosa rischia l’agricoltura? Fontana dica come intende limitare il danno in Lombardia”

MILANO “Solo pochi giorni fa le associazioni di categoria del mondo agricolo chiedevano al Ministro Fitto di aumentare i fondi del Pnrr destinati all’agroalimentare, anche allo scopo di fronteggiare la siccità, il caldo, i cambiamenti climatici. Oggi sappiamo che a essere tagliati per ben 16 miliardi sono proprio i fondi destinati alla gestione del rischio di alluvione e alla riduzione del rischio idrologico. Un fatto gravissimo per la nostra agricoltura, per la Lombardia, per i suoi territori. Regione intervenga subito”, lo dice Marco Carra, consigliere regionale del Pd e capogruppo in Commissione Agricoltura, annunciando un’interrogazione al presidente Fontana depositata stamani dal Gruppo regionale dei dem.

“Il Governo Meloni è in carica da mesi e ora ci racconta come un successo l’aver portato a casa la terza rata del Piano, quella di fine 2022, omettendo il prezzo carissimo che il Paese paga con la cancellazione di progetti per 16 miliardi di euro, annunciata dal Ministro Fitto. Dal presidente Fontana vogliamo sapere quali sono le opere che interessano la Lombardia stralciate dal Governo che lui e la sua maggioranza di destra sostengono, e come intendono intervenire”, spiega il consigliere Pd.

Ma in particolare Carra teme per il comparto agricolo e dell’agroalimentare: “Se il settore chiedeva di essere aiutato e sostenuto persino più di quanto previsto, considerato cosa sta accadendo con il cambiamento climatico e gli eventi atmosferici avversi, come si concilia un taglio netto proprio di queste voci? Credo fermamente che il presidente Fontana e l’assessore all’Agricoltura Beduschi debbano assicurarsi che il danno provocato da questa decisione, presa dalla stessa destra che governa in Lombardia e a Roma, non ricada sulle nostre aziende agricole, sulle nostre eccellenze alimentari, sui nostri territori sempre più sottoposti a emergenze ambientali di ogni tipo. Come Pd vogliamo risposte chiare e immediate. Ne va del bene dei nostri imprenditori e di tutti i cittadini”.