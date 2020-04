I Carabinieri consegnano la spesa ad un’anziana di Acquanegra

ACQUANEGRA Ad Acquanegra sul Chiese, ad esempio, i Carabinieri della locale Stazione hanno consegnato la spesa ad un’anziana con problemi di deambulazione che non gli permettono di andare al supermercato; la signora infatti, impossibilitata anche a fare la spesa on line, ha il figlio, unico parente che si occupa di lei, bloccato all’estero, e si è quindi rivolta all’Arma per avere assistenza. Sempre i militari della Stazione di Acquanegra ieri si sono poi adoperati per poter consegnare la pensione ad un’altra anziana residente nel territorio. Le difficoltà in questo caso erano di tipo burocratico: infatti la signora solitamente si faceva fare un prelievo da conto da un nipote (con firma su conto) che le consegnava poi i contanti a casa. Ora però, col nipote bloccato in un’altra città, la signora, con problemi di deambulazione, non sapeva come fare per riscuotere i soldi, e ieri ha deciso di chiamare l’Arma per avere assistenza.

La procedura ha coinvolto direttamente il Comandante della Stazione di Acquanegra, che con delega in mano si è visto rifiutare dalla banca la consegna dei contanti; infatti per l’istituto non era sufficiente una delega per fare un prelievo da conto, ma l’anziana sarebbe dovuta essere presente di persona. Cosa impossibile visto i problemi di deambulazione e cosi il Maresciallo, ingegnandosi, ha risolto in un’altra maniera, facendosi intestare pima un assegno dalla signora, per poi andarlo a riscuotere in banca e consegnarle finalmente i contanti a casa. Procedura macchinosa ma che alla fine ha aggirato le difficoltà burocratiche e ha permesso all’anziana di avere i soldi in tasca in breve tempo.