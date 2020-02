Primo contagiato mantovano al Poma: è un anziano 85enne di Cogozzo

MANTOVA Un anziano 85enne di Cogozzo di Viadana è il primo contagiato da Coronavirus del Mantovano. L’uomo è stato trasportato dall’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore al Carlo Poma di Mantova ed in queste ora è sottoposto ad ulteriori accertamenti. Non è in pericolo di vita. Oltre all’uomo arrivato da Manerbio e ricoverato al Poma, altri due pazienti sono stati ricoverati a Mantova: in osservazione risulta esserci una donna 60enne di Cremona, mentre in rianimazione un 80enne di Castiglione d’Adda.