A Porto Mantovano riapre la casetta dell’acqua. Accesso solo con guanti e mascherina

PORTO MANTOVANO – Vista l’ultima ordinanza di Regione Lombardia, l’amministrazione comunale ha disposto la riattivazione, a partire dalle ore 10 di oggi, 20 aprile 2020, della Casetta dell’Acqua di Porto Mantovano, sita in piazza della Resistenza. Si ricorda che l’accesso alla stessa sarà consentito esclusivamente ai cittadini dotati di mascherina e guanti.

La Casetta dell’Acqua, nelle parti esposte al contatto del pubblico, verrà igienizzata quotidianamente ma se ne raccomanda l’utilizzo in maniera corretta, nel pieno rispetto delle misure igieniche, per garantire a tutti di potervi accedere in sicurezza.