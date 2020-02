MANTOVA Non c’è una direttiva specifica per cui ognuno fa da sè. La gestione delle visite in casa di riposo è tutt’altro che limpida tant’è che si va da un estremo all’altro. Ad esempio, a San Giorgio hanno vietato le visite, mentre al Mazzali può entrare una persona alla volta in un determinato lasso di tempo. Invece in un’altra struttura cittadina l’accesso è rimasto come sempre.