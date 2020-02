Tamponi ancora negativi al Poma. L’ospedale alza l’asticella della protezione

MANTOVA Anche nella giornata odierna si è riunita l’Unità di crisi, istituita da ASST di Mantova per affrontare l’emergenza Coronavirus. Si conferma al momento attuale che i tamponi effettuati non hanno rilevato casi positivi. Sono stati censiti i quantitativi di dispositivi di protezione individuale per pazienti e operatori disponibili in azienda, nonché quelli legati a necessità future. L’Unità di crisi ha inoltre concordato eventuali iniziative che potrebbero essere intraprese sul fronte dei lavori per aumentare il numero di posti letto isolabili.

Come da indicazioni regionali vengono sospese le attività di vaccinazioni, screening, scelta e revoca, commissioni invalidi e commissioni patenti. Sono invece assicurate le restanti attività ambulatoriali, a partire da quelle in urgenza.

Si conferma la progressiva riduzione dell’attività chirurgica programmata e si garantiscono gli interventi chirurgici in emergenza.

L’azienda si è attrezzata per aumentare le misure di protezione, ma chiede la collaborazione attiva dei cittadini. In particolare si raccomanda agli utenti con sintomi influenzali o respiratori di non rivolgersi al Pronto Soccorso per evitare situazioni di sovraffollamento ed eventuale contagio.

È necessario chiamare invece il 112, che valuterà ogni singola situazione e spiegherà quale comportamento adottare. È inoltre attivo il numero unico di emergenza 800.89.45.45. Per informazioni generali si può contattare il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute.