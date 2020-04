Coldiretti Mantova: “Comprati solo prodotti 100% italiani per sostenere famiglie e aziende in difficoltà”

MANTOVA – Prodotti 100% italiani e, dove possibile, a km0, per sostenere le famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, aiutare le imprese agricole e le filiere agroalimentari della provincia o comunque dell’intero territorio nazionale.

Grazie a Coldiretti Mantova, primo sindacato agricolo provinciale, e Consorzio Virgilio, cooperativa trasversale di secondo grado di trasformazione e valorizzazione lattiero casearia, con 1.500 allevatori aderenti attraverso oltre 50 cooperative di primo grado, è possibile per i Comuni del territorio ordinare due tipologie di pacchi alimentari nell’ambito del Fondo di solidarietà alimentare attivato dal Governo e dalla Protezione civile lo scorso 29 marzo, per il quale sono state stanziate per il Mantovano risorse pari a 2.353.311 euro.

“Nei giorni scorsi – spiega Paolo Carra, presidente di Coldiretti Mantova e Consorzio Virgilio – con la piena condivisione da parte dei consiglieri, abbiamo contattato tutti i sindaci del territorio, per mettere a disposizione una fornitura di pacchi alimentari di qualità. Con alcuni Comuni stiamo definendo la fase operativa per individuare il fabbisogno e le modalità di consegna”.

I pacchi alimentari comprendono: latte, Grana Padano, panna da cucina, riso, pasta, farina di grano tenero, polpa di pomodoro, passata di pomodoro, piselli, fagioli, schiacciatine. Oltre a questi prodotti c’è anche la possibilità di aggiungere il ragù di carne.

Nello spirito di un’operazione assistenziale sostenuta da fondi pubblici, il contributo richiesto è stato definito ad esclusiva copertura dei costi di produzione, imballaggio e trasporto.