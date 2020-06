Quistello, un bando per i Dip delle attività produttive

QUISTELLO – Contributi a fondo perduto per tutte le attività produttive che debbano acquistare dispositivi di protezione individuale: è questa l’iniziativa che il Comune di Quistello, approvando un plafond di 20mila euro, ha pensato per un ulteriore sostegno in questa fase di post emergenza Covid-19. Come ci hanno spiegato il sindaco Luca Malavasi e l’assessore Lara Selogna che sta seguendo in prima persona l’iniziativa, «il provvedimento del Governo si è chiuso nel giro di due minuti dall’apertura. Questo provvedimento ha un plafond di 20mila euro già disponibili e non farà fede l’ordine cronologico. Per cui in caso di superamento del budget l’amministrazione valuterà se ampliare il plafond o ripartire quello presente tra tutte le domande. Una misura semplice e che dà in breve tempo una risposta a aziende che hanno avuto una forte crisi di liquidità» Ogni attività può accedere a un contributo massimo di 500 euro ma l’aspetto positivo di questa iniziativa, hanno spiegato Malavasi e Selogna, è che è destinata a ogni attività che sia risultata temporaneamente sospesa per più di 30 giorni, con sede operativa nel territorio del Comune di Quistello. Per ulteriori info consultare il link http://attract.comune.quistello.mn.it. Sarà possibile presentare domanda fino al prossimo 30 giugno.

Nicola Antonietti