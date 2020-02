Coranvisurs, sale a 12 la conta delle vittime: l’ultimo è un 69enne lodigiano morto nell’ospedale di Parma

MILANO – La prima vittima di Coronavirus in Emilia Romagna è un 69enne del lodigiano già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della “zona rossa” lombarda, era stato ricoverato all’ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Sale così a 12 il bilancio delle vittime in Italia. A quanto emerge, poi, dal monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale reso noto dalla Protezione civile, sono 374 le persone contagiate in 9 regioni e in una Provincia autonoma.