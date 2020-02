Calcio Eccellenza – Castiglione, Club House pronta a inizio aprile

CASTIGLIONE Lo stadio “Ugo Lusetti” di Castiglione si arricchirà nelle prossime settimane di una nuova struttura che gli inglesi chiamano “Club House”. Ne parliamo con l’amministratore delegato della società, Giancarlo Perani.

«I lavori – dice – sono iniziati nei giorni scorsi e vorremmo che fossero ultimati nei primi giorni di aprile perché, il 4 e 5 di quel mese, ospiteremo un quadrangolare Under 17 di calcio femminile cui parteciperanno Juventus, Milan, Inter e Atalanta. Per noi si tratterà di una piccola esperienza nel calcio femminile anche perché, nel prossimo campionato, vogliamo allestire una squadra, appunto, “rosa”: si vedrà di quale categoria».

«Si tratta – conclude il dirigente – di una struttura all’interno del “Lusetti”: per intenderci, sulla destra c’è il bar, la nuova struttura sta sorgendo sullo spiazzo che c’è a sinistra. L’impegno economico, che personalmente definisco importante, è a completo carico della società rossoblù. L’auspicio è che il Club House Castiglione possa diventare un punto d’incontro prima, durante e dopo gli incontri casalinghi delle nostre società, da quelle del settore giovanile alla prima squadra. In senso più ampio, può diventare un punto di ritrovo e di aggregazione a prescindere dal calcio, ma dove il calcio è prevalente, tant’è vero che all’interno della struttura verranno posizionati due video che proietteranno tutte le gare del Castiglione: da quelle dell’Eccellenza a quelle dei Pulcini, per dire».